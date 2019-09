Arisa | la madre indagata nello scandalo dei falsi invalidi di Potenza | fingeva di non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Tra gli indagati dell’inchiesta suidic’è anche la mamma della cantante. È lo scoop rivelato oggi da Mattino 5 e confermato dalla Procura disecondo cui Assunta Santarsiero, 62 anni, ècon l’accusa di truffa in concorso nei confronti dell’Inps per essersi spacciata per invalida e aver ottenuto così 24mila euro di sussidi che non le sarebbero spettati. La donna èa piede libero nell’ambito dell’inchiesta che ha svelato un sistema di compravendite di attestati dità ecertificati medici. L’operazione della polizia è scattata lunedì e nel video diffuso dalla questura si vede una signora che si dedica al giardinaggio, e quella signora del video è proprio Assunta Santarsiero, la mamma della cantante ed ex giudice di X Factor. Secondo quanto emerge dagli atti dell’inchiesta, la ...

