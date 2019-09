Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×03 | Tom Koracick contro Owen Hunt

Fonte : lanostratv

(Di martedì 24 settembre 2019)Grey’s16×03: la trama La sedicesima stagione di Grey’sdebutterà il 26 settembre, ma leriguardanti le prossime avventure dei più famosi medici di Seattle non smettono di invadere il web. In particolare, nelle ultime ore, la ABC ha rilasciato la sinossi ufficiale della 16×03, in onda giovedì 10 ottobre in America. A tenere banco, la storica rivalità tra il neurochirurgo Koracik e il Maggiore. Come anticipato nel promo della season premiére, Tom sostituirà la Bailey e diventerà capo di chirurgia. Un nuovo ruolo che gli permetterà di esternare la sua proverbiale, ma ironica, arroganza nei confronti dei suoi colleghi e in particolar modo verso il suo storico rivale in amore. Dopo la scelta della sua ex compagna Teddy,non nasconderà il risentimento e renderà la vita alquanto difficoltosa ...

