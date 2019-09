WTA Wuhan – Viktoria Azarenka si ritira dal torneo | problema alla spalla per la tennista

Fonte : sportfair

(Di lunedì 23 settembre 2019)costretta ad abbandonare il WTA diancor prima di scendere in campo: labielorussa costretta al ritiro a causa di unspIl WTA diperde una delle sue protagoniste più attese.non scenderà in campo sul cemento cinese a causa di un infortunio. Unspha infatti impeditobielorussa di affrontare Donna Vekic in uno dei match più interessanti del primo turno.è stata rimpiazzata da Ons Jabeur. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo WTAsidalspper labielorussa SPORTFAIR.

ArmandoSoave85 : RT @Paolo885: WTA Wuhan: I risultati con il dettaglio del Day 1. Camila Giorgi si ritira alla fine del primo set - Paolo885 : WTA Wuhan: I risultati con il dettaglio del Day 1. Camila Giorgi si ritira alla fine del primo set - OA_Sport : Tennis, WTA Wuhan 2019: Camila Giorgi si ritira al primo turno. Problema fisico per l’azzurra -