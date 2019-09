Umbria | Boccia Pd | ‘l’impossibile è stato realizzato’

(Di lunedì 23 settembre 2019) Venezia, 23 set. (AdnKronos) – L’ha dimostrato che una cosa che sembrava impossibile è stata realizzata e c’è stata un’alleanza politica per le prossime elezioni”, lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francescodopo aver incontrato gli esponenti veneti del Pd regionale sul tema dell’autonomia.E il ministro al termine dell’incontro a Mestreha ribadito che, “in Veneto dobbiamo lavorare sull’autonomia differenziata e dobbiamo confrontarci con la Regione, con il presidente Zaia, ma entrando nel merito, io voglio che si scriva autonomia e si legga lotta senza quartiere alle disuguaglianze. Scuola sanità i servizi devono essere gli stessi dalle periferie al centro della città”. “E se lofa questo significa che torna ad essere credibile e a quel punto l’autonomia diventa naturale ...

Dalla Rete Google News

Il Messaggero

Venti grammi di insalata. Basta tanto per mandare di traverso il primo contatto tra M5S e Pd in Umbria. Un problema e non di contorno per i grillini: al centro ...