Sport in tv oggi lunedì 23 settembre | orari e palinsesto completo Come vedere gli

(Di lunedì 23 settembre 2019) Riprende una nuova settimana di eventiivi e l’attenzione non dovrà essere affatto abbassata dopo la scorpacciata domenicale. Prenderanno infatti il via diversi tornei di tennis in Asia e vi saranno i Mondiali di rugby e di ciclismo in primo piano, con i colori azzurri in quest’ultimo caso con chance concrete per andare a medaglia. In buona sostanza non ci si annoierà di certo. I Mondiali di ciclismo sono su EuroGuarda ora Eurosu DAZNin tv23):gli eventi in streaming Di seguito il calendario, il programma dettagliato, tutti glidegli eventiivi in programma23e il relativotv: 5.00 TENNIS, WTA Wuhan – SuperTennis 7.00 TENNIS, ATP Chengdu 7.00 TENNIS, WTA Tashkent 7.30 TENNIS, ATP Zhuhai 8.25 SNOOKER, China Championship ...

