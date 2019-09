Scuola | il ministro Fioramonti smonta il bonus docenti E io da prof tiro un sospiro di

Scuola - il ministro Fioramonti : «Giustificate le assenze degli studenti alla mobilitazione per il clima» : Scuola, il ministro Lorenzo Fioramonti ha disposto di redigere una circolare per giustificate le assenze degli studenti che hanno partecipato alla mobilitazione per il clima. «In accordo...

Gentile ministro Fioramonti - rompa il silenzio e incontriamoci per parlare di Scuola e poesia : Gentile ministro Fioramonti, chi le scrive è un vecchio poeta e insegnante delle superiori, per dirle di un appuntamento sempre mancato: quello tra scuola e poesia. Ascoltare le sue dichiarazioni degli ultimi giorni è stato per me come percepire un soffio d’aria fresca e nuova in un’aula chiusa da tempo. Ammuffita. Poter leggere di un ministro della Repubblica che appoggia lo sciopero studentesco del prossimo 27 sui problemi climatici, che ...

Il ministro Fioramonti : tassa di 1 euro sui voli per finanziare la Scuola : Il titolare del Miur: per i voli internazionali il prelievo potrebbe arrivare fino a 1,50 euro. Le misure, sommate ai prelievi sulle merendine già proposti dal titolare del Miur, consentirebbero di recuperare 2 miliardi

Scuola : aumenti da 100 euro al mese per i docenti - lo propone il Ministro Fioramonti : Che avesse una personalità forte lo si era capito subito, ma questi primi giorni da Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca da parte di Lorenzo Fioramonti sono un autentico terremoto, almeno stando ai propositi del neo titolare del Miur. Il Ministro ha rilasciato una lunga ed eloquente intervista al quotidiano "Il Corriere della Sera" in cui ha annunciato alcuni punti sui quali lui appare intransigente in vista della ormai imminente legge ...

Tutti a Scuola - il Presidente Mattarella e il Ministro Fioramonti inaugurano l'anno scolastico : L'Aquila - Sarà L’Aquila a ospitare la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico. Domani pomeriggio, dalle 16.30, nel cortile della Primaria ‘Mariele Ventre’ - Direzione Didattica Amiternum - circa mille studenti in rappresentanza di 350 istituti di tutta Italia saluteranno il ritorno tra i banchi. Con loro il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ...

Il piano Scuola del neo Ministro Fioramonti : subito il salva precari : Che fosse un tipo duro lo si è appreso già durante i 15 mesi del governo giallo-verde. Lorenzo Fioramonti, professore universitario prima all'Università Tor Vergata a Roma, e poi a quella di Pretoria in Sudafrica, facoltà di filosofia, è il nuovo Ministro dell'Istruzione. Eletto parlamentare alle scorse elezioni del 4 marzo 2018 in forza al Movimento 5 Stelle, Fioramonti ha già ricoperto ruoli importanti nel primo governo Conte e nel Miur del ...

Scuola/ Dalla A alla C - il programma del nuovo ministro Fioramonti : Lorenzo Fioramonti, M5s, è il nuovo ministro dell'Istruzione. Più che vagheggiare grandi riforme, il ministro dovrebbe salvare la SCUOLA reale

Lorenzo Fioramonti - nuovo Ministro Istruzione minaccia/ 3mld Scuola o dimissioni Miur : Lorenzo Fioramonti, nuovo Ministro dell'Istruzione del Governo Conte-bis: chi è l'esponente M5s al Miur. Tassa sulle merendine e la minaccia di dimissioni

Scuola - scoppia la polemica della sindaca di Monfalcone : PD durissimo ‘Bussetti ministro della Scuola o della Lega?’ : Anna Maria Cisint è la sindaca di Monfalcone, una sindaca leghista. In queste ultime ore, alcune sue dichiarazioni riguardanti anche la scuola stanno facendo discutere. La prima cittadina della nota cittadina friulana se la prende con gli insegnanti schierati politicamente a sinistra: “Con le loro ideologie, avvelenano i giovani – ha dichiarato Anna Maria Cisint – osteggiando apertamente le scelte democratiche che gli italiani ...