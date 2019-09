Scuola | gli studenti scendono in piazza per il clima? Le assenze sono giustificate

Scuola - il ministro Fioramonti : «Giustificate le assenze degli studenti alla mobilitazione per il clima» : Scuola, il ministro Lorenzo Fioramonti ha disposto di redigere una circolare per giustificate le assenze degli studenti che hanno partecipato alla mobilitazione per il clima. «In accordo...

Di Maio : «No alla tassa sulle merendine - altre le priorità» Imposta sugli snack per la Scuola : sei d’accordo? Vota : Il capo politico del M5S stoppa il presidente del Consiglio che aveva considerato «praticabili» le proposte (ideate da due ministri M5S) su snack e biglietti aerei per finanziare scuola e piano sull’ambiente. «Noi dobbiamo abbassare le tasse»

Conte : “Combatteremo l’evasione con incentivi a moneta elettronica. Sì a tasse su merendine e biglietti aerei per finanziare la Scuola” : “Il vero ostacolo sarà evitare l’incremento dell’Iva”. Giuseppe Conte lo dice chiaramente, intervenendo alla festa di Fratelli d’Italia ad Atreju. Per questo, nella legge di Bilancio, il nuovo governo potrà “solo dare dei primi significativi assaggi del progetto politico”. E quindi: asili nido gratuiti per famiglie con redditi medi e bassi, disincentivi all’uso del contante, lotta ai grandi evasori ...

Padova - mamma incita figlio di 11 anni a picchiare i compagni a Scuola : “Ammazzali dai!” : Due dodicenni recuperano il braccialetto di un ragazzino di prima media e glielo riconsegnano. Ma all'uscita di scuola la madre li prende a schiaffi e incita il figlio a fare lo stesso. Poi le minacce: "Veniamo a casa vostra e vi uccidiamo tutta la famiglia”. L'episodio è avvenuto in un istituto scolastico di Padova.Continua a leggere

Pegli - finestra crolla su studenti in una Scuola media : 4 feriti : Cade finestra in classe e ferisce quattro alunni della scuola media Alessi di piazza Bonavino, a Pegli. Gli studenti sono finiti in codice verde, per precauzione, al Gaslini. Secondo le prime informazioni, una finestra aperta a vasistas si è staccata uscendo dalle mappe. Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato di Sestri Ponente. Il preside è stato sentito dagli agenti. Cade finestra in una scuola di Genova La direzione sanitaria ...

Ousseynou Sy - Scuolabus dirottato. Anche gli alunni chiederanno i danni : Ousseynou Sy, pantaloni scuri, camicia grigia e occhiali sulla fronte, ha ascolta con attenzione ogni passaggio della prima udienza del processo a suo carico che si è aperto ieri davanti alla Corte d'assise di Milano. Il 47enne nato in Senegal che il 20 marzo scorso ha sequestrato cinquanta ragazzini su un autobus cui poi ha dato fuoco, nella gabbia riservata ai detenuti, ha preso appunti su un taccuino. La sua vicenda giudiziaria, definita «di ...

Si torna a Scuola - ma in Sicilia gli studenti non ci sono più : Il nuovo anno scolastico 2019/20 in Sicilia è iniziato lo scorso giovedì 12 settembre: 715.503 gli alunni attesi nelle rispettive classi, 12.251 in meno rispetto allo scorso anno. sono scomparse 19 istituzioni scolastiche: erano 850 fino a qualche mese fa, sono 831 ora. Si tratta di uno spopolamento presente in ogni ordine e grado.sono molti i diplomati che - potendo - scelgono di frequentare l’Università altrove: il ...

I suggerimenti di Mattarella per realizzare una Scuola migliore : Sergio Mattarella invita le istituzioni a rispettare gli impegni per la ricostruzione di tutti i centri colpiti dal terremoto, auspica che ovunque sia garantita la "massima cura per la sicurezza degli edifici" scolastici e ricorda che investire nella scuola (che definisce "levatrice di liberta'") è "la scelta più produttiva sia per le istituzioni sia per le famiglie perché rinunciare alla formazione è spesso anticamera ...

Scuola - Mattarella : "Garantire ovunque la sicurezza degli edifici" : Il presidente della Repubblica a L'Aquila per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico. "Le pubbliche istituzioni rispettino impegni presi con i cittadini colpiti dal sisma". "Rinunciare all'istruzione è l'anticamera dell'illegalità"

Mattarella a L’Aquila per avvio anno scolastico : “Garantire sicurezza degli edifici. Mobilità sociale ferma - Scuola può aiutare” : “Anche in ricordo degli studenti morti nel terremoto delL’Aquila di dieci anni fa avvertiamo forte la responsabilità di assicurare una scuola di alto livello formativo. Agli studenti e agli insegnanti va garantita ovunque la massima cura per la sicurezza degli edifici“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alL’Aquila alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico “Tutti a ...

Scampia - 13enne escluso dalla Scuola per le treccine blu : le taglierà per tornare in aula. Il sottosegretario : “Intervenga il provveditore” : Ha deciso di dare un taglio alle sue treccine blu elettrico per mettere tutti a tacere. Così il ragazzino di 13 anni potrà tornare a scuola dopo che lo scorso venerdì la preside della sua scuola “Ilaria Alpi-Carlo Levi” di Scampia, periferia nord di Napoli, gli ha vietato di entrare in classe a causa della sua colorata acconciatura, in contrasto con il dress code dell’Istituto. Un nuovo look non condiviso dalla famiglia del ragazzo, ...

Scampia - il ragazzo con le treccine blu a Scuola : "Le taglio - voglio tornare in classe" : La mamma e la nonna avevano prima discusso animatamente con la dirigente, poi il 12 ha deciso di parlare con la preside