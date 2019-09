Salvini | il 27 ottobre la sinistra va a casa anche in Umbria

Centrosinistra : Richetti - ‘no a populismo Conte e Salvini - l’11 ottobre a Napoli’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Ciò che faremo nei prossimi mesi sarà un grande lavoro di squadra. Inizieremo da subito ad incontrare tutte quelle persone che non vogliono essere costrette tra il populismo di Salvini e il populismo di Conte. Ci vediamo l’11 ottobre a Napoli”. Lo scrive in un tweet il senatore ex Pd Matteo Richetti.L'articolo Centrosinistra: Richetti, ‘no a populismo Conte e Salvini, l’11 ...

Salvini e Renzi - confronto in tv a Porta a Porta tra il 15 e il 17 ottobre : "Mi fa piacere che Salvini abbia accettato la proposta di confronto lanciata a Porta a Porta. Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai1, finalmente ci confronteremo con l'omonino. Sarà divertente". Lo ha scritto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nella sua enews.Intanto Bruno Vespa in queste ore è al centro di una polemica anche politica seguita alle critiche per l'intervista di martedì scorso alla vittima di violenza Lucia Panigalli, durante la ...

Italia Viva : Renzi - 'tra 15 e 17 ottobre sfida Tv con Salvini da Vespa' : Roma, 19 set. (AdnKronos) – "Mi fa piacere che Salvini abbia accettato la proposta di confronto lanciata a Porta a Porta. Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai1, finalmente ci confronteremo con l'omonino. Sarà divertente". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

Governo : Salvini - 'il 19 ottobre in piazza San Giovanni - non sarà leopoldina' : Roma, 17 set. (AdnKronos) – "Il 19 ottobre abbiamo scelto la piazza più grande di Roma, piazza San Giovanni, non una piazzetta, non la leopoldina. Guarda caso lo stesso 19 ottobre ci sarà la Leopolda". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.

Salvini e Berlusconi insieme in piazza il 19 ottobre : Prove di Centrodestra unito. Il leader della Lega Matteo Salvini incontra oggi a Milano Silvio Berlusconi, in vista delle prossime elezioni regionali in Umbria ma non solo. Era stato proprio l'ex ministro dell’Interno che nel bel mezzo della manifestazione di lunedì a Milano contro il governo M5S-Pd aveva annunciato il faccia a faccia con il Cav, finalizzato anche se non soprattutto ad aprire un tavolo di coordinamento delle ...

Berlusconi - piena sintonia con Salvini : insieme a Regionali Umbria e Emilia. Anche Fi a manifestazione di popolo il 19 ottobre : "Tutto bene. E' andato bene, siamo in piena sintonia". Cosi' il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato con i cronisti, mentre saliva in auto, l'incontro avuto con Matteo Salvini, leader della Lega, nella sua casa milanese. Presente Anche la parlamentare di Fi Licia Ronzulli. "Abbiamo parlato un po' di tutto, dell'opposizione, e' andato tutto bene", ha aggiunto l'ex premier salendo in macchina dove lo aspettava Anche il suo cane ...

Meloni a Salvini : «In piazza a ottobre? Il momento è ora» : «Perché aspettare due mesi per fare una cosa da solo? Il momento di scendere in piazza è ora». Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, interpellata...

Salvini : parte opposizione Lega - il 19 ottobre in piazza a Roma : Il governo M5s-Pd "non è maggioranza nel Paese", e "ci stiamo già organizzando, partendo dai territori" per l'opposizione. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in una diretta Facebook in cui elenca i prossimi appuntamenti che culmineranno il 19 ttobre con una "grande manifestazione" a Roma: "Mi arriva una serie infinita di inviti da amministratori del Sud, poi il 14 settembre ci sarà una riunione di tutti gli amministratori locali ...

Manifestazione Salvini 19 ottobre a Roma “Non vi libererete di me” : Manifestazione Salvini 19 ottobre a Roma “Non vi libererete di me” Manifestazione Salvini 19 ottobre a Roma: nel corso della sua diretta Facebook del 29 agosto 2019 il segretario della Lega ha tracciato un calendario dei prossimi appuntamenti. Chiarissima l’intenzione di Salvini di portare avanti una opposizione netta contro quello che ha ribattezzato il “governo delle poltrone”. Ovvero l’esecutivo che potrebbe nascere nelle prossime ...

Nuovo Governo Conte - Salvini : 'Ue voleva farmi fuori - a ottobre manifestazione nazionale' : Giuseppe Conte è l'uomo designato a formare il Governo che sarà sostenuto da una maggioranza formata da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. Un sodalizio che, per molti, rappresenta un sistema che aggira la possibilità delle elezioni, che probabilmente avrebbero decretato il successo alla Lega, e permette alle due forze di tutelare il posto dei rispettivi parlamentari in Parlamento. Una visione particolarmente critica che trova, ad ...