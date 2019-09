Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2019)per. Il tecnico del, ed ex del Real, non ha potuto prendersi la soddisfazione di essere la causa dell’esonero di Zinedine. Ovvero, proprio di colui che lo ha sostituito sulladei Blancos. Nei giorni scorsi, dopo la sconfitta con il Psg, era emerso che Florentino Perez volesse sostituire il suo allenatore con Mourinho. Il punto di non ritorno sarebbe stata proprio un’altra sconfitta, quella contro ildi. Ma il Real, invece, ha vinto 1-0 con rete di Benzema, portandosi in testa al campionato spagnolo in compagnia dell’Athletic Bilbao. Anon resta che la sconfitta. Può solo mangiarsi le mani, scrive il Corriere dello Sport.per il momento,la sua. Una cosa che fino a quattro giorni fa, era impensabile. L'articoloperla sua ...

napolista : Niente vendetta per #Lopetegui. #Zidane blinda la sua panchina battendo il Siviglia Fino a qualche giorno fa, il t… - breveinutile : E niente, succede che perdi una battaglia, la prendi sul personale e stai a rimuginarci per anni sperando nella ven… - _cheeriooos : 'La miglior vendetta? La felicità. Non c’è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice' ?? -