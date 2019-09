Napoli-Cagliari | è la partita di Marko Rog | l’ex di turno con il dente avvelenato

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 23 settembre 2019), è ladiRog: le ultimeRog Illo ha scaricato e adesso se lo ritroverà contro. L’edizione sarda del Corriere dello Sport parla chiaro:Rog si presenterà al San Paolo mercoledì sera alle ore 20.45, con la maglia del, con il. L’ex didel match di Fuorigrotta vuole colpire e molto probabilmente disputerà ladella vita. L’ex Dinamo Zagabria vuole far ricredere ile far pagare agli azzurri il fatto che l’abbiano scaricato forse troppo frettolosamente. Adesso Rog alha una maglia da titolare fissa ed un contratto fino al 2024 che ne fa uno dei perni principali del progetto sardo. Ildeve stare attento. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Leggi anche: Sconcerti: “Se Ancelotti non sbaglia le dosi, ha la squadra più ...

