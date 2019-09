Manila Nazzaro in lacrime a Storie italiane parla della malattia | ‘Avevo bisogno d’aiuto’

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 23 settembre 2019) Non sono stati anni facili per: la fine del matrimonio con Francesco Cozza, la, ma poi finalmente la luce in fondo al tunnel con un nuovo amore. La ex Miss Italia neospite di Eleonora Daniele nella puntata in onda lunedì 23 settembre su Rai 1. “Non avrei mai creduto che raccontare il dolore sarebbe stato in qualche maniera terapeutico. Credevo che non fosse giusto raccontare aspetti intimipropria vita” spiega lariferendosi a un’intervista concessa al settimanale Spy nella qualedel matrimonio finito, “dopo l’intervista invece sono stata inondata da messaggi di donne con scritto ‘Anch’io come te’. Noi nonostante il lavoro patinato siamo donne normali” sottolinea. Il lutto diIl fallimento del matrimonio perè stato un vero e proprio lutto: ...

