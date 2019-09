“Ma come?” Kasia Smutniak | lo hanno scoperto subito dopo il matrimonio Il dettaglio non

Clima - caldo record “Mai come negli ultimi cinque anni” : i cambiamenti climatici hanno subito un’accelerazione : Il quinquennio 2015-2019 è in assoluto il periodo più caldo mai registrato: è quanto risulta da un rapporto dell’Organizzazione Meteorologica mondiale pubblicato alla vigilia di un vertice sul Clima in programma a New York. La temperatura media nel periodo indicato è infatti risultata più elevata di 1,1 gradi centigradi rispetto a quello che va dal 1850 al 1900. caldo record, innalzamento dei mari, emissioni inquinanti in salita: sono ...

Scandalo Juve - anche CR7 nel mirino degli ultrà juventini : “Ma quello non sa come funzionano le cose?” L’intercettazione : Ronaldo nel mirino degli ultrà Juventini Nuovi dettagli sull’inchiesta che vede la Juventus parte lesa e che riguarda l’arresto di dodici ultras bianconeri, accusati di associazione a delinquere. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, gli ultras se la sarebbero presa anche con Cristiano Ronaldo, colpevole di aver lanciato un pallone in tribuna, dopo la fine di un match, piuttosto che in curva. Il Corriere riporta il virgolettato ...

Pontida - Salvini fa salire sul palco la piccola Greta di Bibbiano : “Mai più bambini come merce” : “Mai più bimbi rubati alle mamma e ai papà, mai più bimbi come merce“. Così il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dal palco di Pontida, dopo aver fatto salire diversi bambini. “Mi pare che tra i bambini ci sia anche Greta. Greta è questa splendida ragazza coi capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma“, ha precisato Salvini che da mese chiede chiarezza sui fatti accaduti ...

Il leghista Comencini da Pontida : “Mattarella mi fa schifo” : Pontida (Bg) 14 set. (Adnkronos) (dall’inviato Francesco Saita) – dall’inviato Francesco Saita”Questo Presidente della Repubblica, lo posso dire? Mi fa schifo”. E’ l’attacco di , deputato della Lega e consigliere comunale del Carroccio a Verona, dal palco dell’Assemblea dei giovani della Lega, in corso a (). “Mi fa schifo chi non tiene conto del voto del 34% degli italiani”, aggiunge. ...

Orietta Berti a Domenica In : “Mara - amica sincera. Fazio come un figlio” : Orietta Berti si divide tra la tv e la nipotina: “Mi ha fatto riassaporare la magia”. Pronta per Domenica In: “Mara Venier è un’amica sincera, Fabio Fazio è come un figlio” Orietta Berti è pronta a tornare in tv. Nella nuova stagione di Domenica In targata Mara Venier, la cantante sarà ospite fissa nel ruolo […] L'articolo Orietta Berti a Domenica In: “Mara, amica sincera. Fazio come un figlio” ...

Michelle Hunziker - la scenata di gelosia contro una ragazza ubriaca : “Ma come ti permetti di toccare mio marito?” : Michelle Hunziker è una donna gelosa e non ha paura ad ammetterlo, come lei stessa ha detto in un’intervista al settimanale Oggi a cui ha raccontato un episodio a riguardo, che la vede protagonista assieme al marito Tomaso Trussardi. “Sono gelosa, di brutto, è più forte di me anche se negli anni ho imparato a controllarmi.Ma anche Tomaso è geloso ed è normale così”, ha confidato la showgirl svizzera che si prepara a condurre ...

“Ma come ti permetti?!”. Volano stracci a Vieni da Me : ospite Alba Parietti : Altro che ‘tramonto’, Alba Parietti è più agguerrita che mai. Si infiamma il pomeriggio televisivo della Rai. Protagonista Alba Parietti, ospite della Balivo a Vieni da me. Una vera e propria bagarre in diretta. Momenti di tensione oggi, durante la seconda puntata del programma condotto da Caterina Balivo. Dopo l’intervista ad Alba Parietti, la conduttrice chiede all’opinionista e critico d’arte Daniele Radini Tedeschi di porre una domanda alla ...

Unomattina - salta il collegamento e c’è la prima gaffe in diretta : “Ma come caz.. è possibile?” : prima puntata, prima gaffe. Ha preso il via oggi su Rai 1 la nuova stagione di “Unomattina” con la nuova coppia di conduttori, Roberto Poletti e Valentina Bisti, e l’esordio non è stato proprio “sprint”. Oltre a una certa rigidità dei padroni di casa, c’è stata infatti la prima gaffe, dovuta ad un problema tecnico. Si stava parlando del delitto di Piacenza, con l’omicidio di Elisa Pomarelli ad opera di ...

Ecco come funziona la “Magia” di Google Lens sugli smartphone di fascia bassa : Google Lens è uno strumento che garantisce agli utenti grandi potenzialità e che in tutta una serie di casi potrebbe rivelarsi estremamente utile L'articolo Ecco come funziona la “magia” di Google Lens sugli smartphone di fascia bassa proviene da TuttoAndroid.

Mostra del cinema di Venezia - Pietro Marcello : “Martin Eden come Michael Jackson” : Il regista: «Il mio film sull’ambizione autodistruttiva». Applausi per la seconda pellicola italiana in gara tratta dal romanzo di Jack London

Choc in ospedale - infermiere usa la vagina di una paziente come “Manichino da ventriloquo” : I fatti sono avvenuti alla clinica Cwmgelli Lodge Care Home a Blackwood, in Galles. L'infermiere William Kennedy si è giustificato, sostenendo di di essersi “dimenticato di prendere le sue medicine”. Non potrà più eseguire esami intimi o procedure cliniche e non dovrà essere l'infermiere responsabile di alcun turno.

“Ma come fai?”. Maria Grazia Cucinotta super sexy a 51 anni : il décolleté ‘esplode’ : Il 27 luglio ha compiuto cinquantuno anni, ma il fisico sembra quello di una ventenne. Stiamo parlando di Maria Grazia Cucinotta, una delle attrici che ha fatto innamorare migliaia di italiani ma, stando anche al successo che riscuote sui social, anche di italiane. Perché sono tantissimi i commenti di seguaci donne che le fanno i complimenti, che le chiedono il segreto della sua bellezza, che le domandano consigli su come mantenersi così in ...