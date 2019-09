Live | Cattaneo silura Carta | Devi avere le palle

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 23 settembre 2019) Serena Granato L'ex gieffino Ivanha lanciato parole al vetriolo contro l'ex allievo di Amici, Marco, su coming out e il caso La Rinascente Nella nuova puntata di: non è la d'Urso si è discusso nuovamente dell'affaire La Rinascente. Recentemente, l'artista Marcoera stato arrestato insieme ad una sua amica, una donna di nome Fabiana Muscas, per la quale era poi stato convalidato l'arresto. I due erano stati accusati di furto aggravato, di aver cioé rubato sei magliette del valore complessivo di 1.200 euro da La Rinascente di Milano. E, nel nuovo appuntamento del programma condotto da Barbara d'Urso, è apparso in studio proprio il cantante, che ha dovuto rispondere agli sferati, tra cui un ex gieffino, che ha accusatodi mancanza di coraggio parlando sia del caso "magliette rubate da La Rinascente" sia del discusso coming out, ...

Walty89 : Ivan Cattaneo che dice in faccia a Marco Carta quello che tutti noi pensiamo #livenoneladurso #noneladurso #LIVE