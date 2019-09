Infortunio Paquetà meno grave del previsto | le ultime

Fonte : milanworld

(Di lunedì 23 settembre 2019) Le scorie del derby in casa Milan non sono ancora state del tutto smaltite e si è aggiunto l’di. Durante l’allenamento di ieri post derby infatti il giocatore è uscito dal campo claudicante accusando un fastidio muscolare che fatto temere per il peggio. Sicuramentenon sarà a disposizione di Giampaolo per la trasferta di Torino. Lo staff medico conta di recuperarlo per la gara in casa contro la Fiorentina. Si attende il comunicato ufficiale del Milan sulle condizioni del giocatore ma da Milanello sono trapelate alcune voci che fanno tirare un sospiro di sollievo. Si tratterebbe infatti di una semplice contrattura ai flessori della coscia sinistra. Proprio per tamponare visto l’di, Giampaolo dovrà scegliere se mandare in campo Jack Bonaventura al rientro dopo un lungo, o Çalhanoglu che per ora sembra ...

