Infojobs | “Oltre 266 000 nuove offerte in primi 6 mesi 2019”

(Di lunedì 23 settembre 2019) Milano, 23 set. (Adnkronos/Labitalia) – Nel primo semestre 2019 solamente su, piattaforma numero 1 in Italia per la ricerca di lavoro online, sono state pubblicate 266.042di lavoro. “Un panorama ricco e sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, eccezion fatta per lo sviluppo del settore Ict, che sale al primo posto tra quelli più attivi nella ricerca di personale da inserire in organico. Per quanto riguarda invece i candidati, i più attivi si confermano i giovani con un buon livello di istruzione”, spiegano dall’Osservatorio del lavoro, illustrando i dati relativi al primo semestre 2019 ‘Grazie alle oltre 266.000di lavoro che neiseidel 2019 sono state pubblicate sue ai 5,3 milioni di candidati iscritti alla nostra piattaforma, possiamo analizzare il mercato del ...

