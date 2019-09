Industria | Patuanelli | ‘al Mise struttura per affrontare tavoli crisi’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Nel decreto crisi, che è in conversione in questi giorni alle Camere, creiamo unadi dodici unità proprio percon delle risorse umane che non c’erano, in modo più completo possibile le crisi aziendali”. Ad affermarlo, a margine del Cersaie, è il ministro dello Sviluppo economico, Stefanoevidenziando come in precedenza “idi crisi si aprivano ed erano seguiti da unafatta da una persona”. La prima cosa che ho fatto, sottolinea, “è stata occuparmi dei grandidi crisi, da Alitalia a Whirpool all’Ilva. Ce ne sono veramente tanti e li affrontiamo con tutte le risorse che abbiamo”.“Cercheremo di individuare degli strumentiti e consolidati per affrontarli. Dobbiamo avere un set di risposte da dare sudi crisi ma soprattutto un ...

JorioAntonio : @Michele_Arnese @StartMagNews Rido a crepapelle....'La volontà di tutto il Governo è di accompagnare non una proced… -