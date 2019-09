Germania | il piano salva-clima piace a Vw Diess | “importante per le auto elettriche”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Un venerdì non facile, quello scorso, almeno per la. Che, da un lato, si è vista invadere da un esercito transgenerazionale di manifestanti aderenti al Globalte Strike, mentre dall’altro aveva il proprio Governo febbricitante, con i socialdemocratici e i partiti dell’Unione serrati in una fase di trattativa che durava da almeno 18 ore. Una giornata in fibrillazione che ha avuto come esito il Klimapaket, ovvero ilda 100 miliardi di euro per portare l’economia tedesca il più possibile su undi sostenibilità: 54 miliardi di spesa sono previsti per il 2023, i restanti per il 2030, data entro cui lasi aspetta di aver tagliato oltre il 50% delle emissioni di gas serra, così da arrivare al 2050 “neutrali”, quanto a impattotico. Tra i primi provvedimenti previsti dal Klimapaket rientrano i rincari su benzina e diesel: 3 ...

