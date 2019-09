Fallisce Thomas Cook | cosa succede a chi ha comprato voli o vacanze

Fonte : wired

(Di lunedì 23 settembre 2019) (Photo: PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images) Il colosso britannico dei viaggiha dichiarato bancarotta. Dopo 178 anni di storia in cui si è distinto come una delle principali aziende del Regno Unito nel settore turistico, la società ha pubblicato una nota in cui avvisa i clienti che tour operator e compagnia aerea hanno cessato l’attività. Il gruppo, che vede tra i maggiori azionisti i cinesi di Fosun Tourism Group, non è riuscito a trovare i 200 milioni di sterline che servivano per evitare il collasso. Gravi le conseguenze di questo annuncio. Sono circa 22mila i dipendenti rimasti senza lavoro in tutto il mondo, 9mila dei quali solo in Gran Bretagna, e adesso le autorità dovranno gestire il rimpatrio di quasi 500mila viaggiatori che hanno scelto di appoggiarsi al tour operator per le loro. Secondo il Financial Times, il governo e l’aviazione civile britannica si sono ...

