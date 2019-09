Damascelli | a parte i pensionati del gol | in serie A è solo noia e razzismo

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2019) Su Il Giornale, Tonysi sofferma sulla “Villa Arzilla del gol”, ovvero la quota 137 dellaA, ovvero ancora i quattro over trenta che ieri hanno segnato altrettanti gol. Ronaldo e Llorente di anni ne hanno 34. Dzeko ne ha trentatre. Trentasei, addirittura, gli anni di Ribery. Qualcosa da tenerci stretti, ma di cui non essere propriamente allegri. Che si celebrain Italia ma che in realtà è roba piccola, che dovrebbe far riflettere. “LaA è alla ricerca di forze fresche ma tiene Zaniolo in panchina, spedisce Kean all’estero, non ha il coraggio di buttare in mischia le promesse del vivaio, meglio puntare, dunque, sull’usato sicuro che ha costi alti ma risultati garantiti”. Ai gesti dei fab-four, non c’è molto altro inA, ale difese confuse, lo scontato e pernicioso ricorso al Var dadi “una classe ...

