Crac per Thomas Cook | Londra riporta indietro 165 mila connazionali

Carige - il giorno più lungo di soci e clienti. Battaglia in assemblea per evitare il Crac : Il primo azionista Malacalza potrebbe causare la liquidazione della banca. Il commissario Lener tenta la mediazione

Carlo Cracco fa Crac - il suo cooking show spostato per i bassi ascolti : Il nuovo programma culinario condotto dallo chef stellato non ha convinto il pubblico, costringendo i vertici di Viale Mazzini a cambiare i palinsesti pomeridiani. "Nella mia cucina", il nuovo cooking show condotto da Carlo cracco, non convince. Gli ascolti delle prime puntate del programma non hanno, infatti, premiato l'esordio in Rai dello chef stellato, costringendo i vertici della tv di Stato a un veloce cambio di rotta. Lo share oscillante ...

Van Gogh - Monet - Picasso : le opere sequestrate a Tanzi dopo il Crac Parmalat vanno all'asta : Cinquantacinque opere che condensano la storia dell’arte tra ’800 e ’900, un tempo appartenute a Callisto Tanzi. Il 29 ottobre saranno battute a Milano, al Centro Svizzero, da Pandolfini. La casa d’aste fiorentina volutamente non identifica mai nell’ex patron Parmalat il proprietario: mantiene il riserbo, a partire dal titolo dell’asta e del corposo catalogo, ‘Tesori Ritrovati - Impressionisti e ...

Rimborso per i Crac bancari? «Automatico» se il patrimonio rispetta i limiti : Per accedere alla procedura semplificata di indennizzo, il singolo risparmiatore (non il suo nucleo familiare) deve avere al 31 dicembre 2018 un patrimonio mobiliare inferiore a 100mila euro

Infortunio Chiellini - Crac Juve : lesione del legamento crociato per il capitano : Infortunio Chiellini, tegola Juventus. Si ferma il capitano bianconero, come annunciato dalla stessa società attraverso il sito ufficiale. Ecco la nota. “Nel corso dell’allenamento odierno Giorgio Chiellini ha riportato la distorsione del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi ...

Brexit - in UK hanno perso l’ironia. E ora rischiano un ‘Crac’ pericoloso : Basta: dopo la visita di Boris Johnson a Berlino non ci restano più neppure alcuni degli stereotipi cui eravamo più affezionati. La conferenza stampa del Primo Ministro e della Cancelliera Angela Merkel ha distrutto il cliché dei tedeschi privi di senso dell’umorismo e ha cancellato il concetto di sense of humour come caratteristica del cittadino britannico tipo. Di fronte al fermo rifiuto di Boris Johnson di accettare il backstop, seppure come ...

Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 : semifinale per il K4 500 - i fratelli Craciun in finale nel C2 500. Arriva un pass per le Paralimpiadi! : Si è conclusa la seconda giornata di gare a Szeged, in Ungheria, per i Mondiali di Canoa velocità 2019: l’Italia vede avanzare il K4 500 maschile in semifinale, ma il K2 500 femminile non riesce a centrare la finale. Nelle specialità non olimpiche Arriva una finale con i fratelli Craciun, mentre nella paraCanoa l’Italia ottiene un pass per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 nel VL2 200 femminile. Canoa SPECIALITA’ OLIMPICHE. Nel K4 ...

Estate : pazzi per il beach volley - alto rischio “Crack” per caviglia e ginocchio : È lo sport simbolo dell’Estate, ma se praticato a livello agonistico mette a rischio caviglie, ginocchia e arti superiori. Il beach volley domina sulle spiagge italiane, ma non vanno sottovalutati i rischi. Conoscere i propri limiti infatti può aiutare a prevenire gli infortuni. “Tonicità ed elasticità delle giunzioni mio-tendine sono condizioni basilari per evitare infortuni durante l’atterraggio, dopo aver colpito la palla, perché ...