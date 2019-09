Clima | agire subito per sostenere la transizione verde

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) Mentre in tutto il mondo milioni di giovani si stanno mobilitando per late Action Week, al Palazzo di Vetro dell’Onu inizia oggi il summit speciale per decidere insieme quali strategie adottare per fermare i cambiamentitici, ripensare le strategie di sviluppo sostenibile, fare il punto sulle azioni assunte finora dai singoli Paesi.Siamo a una svolta epocale: ora o mai più. I provvedimenti adottati a oggi non sono sufficienti a garantire quel diritto al futuro che un’intera generazione scesa in piazza al fianco di Greta Thunberg sta reclamando. Questa mattina a Roma i giovani di Fridays for Future hanno appeso uno striscione davanti al Colosseo che è un monito forte a chi oggi ha la responsabilità di costruire il domani: “si deveper fermare il disastrotico” scrivono “il nostro pianeta sta bruciando: ...

