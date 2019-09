Che belle gambe | a che ora aprono? | bufera per le frasi del bar

"Belle gambe! A Che ora aprono?". Bustine di zucChero "sessiste" in un bar di Taranto : “Che belle gambe! A che ora aprono?”. Da un bar di Taranto al giro del web il passo è breve: la frase definita sessista e stampata sulle Bustine di zucchero distribuite in un locale della città pugliese è già un caso.La denuncia social è partita dalla pagina Facebook “Donna a Sud”. “Gaffe, ironia, arretratezza non vanno permesse in nessun caso neanche davanti ad un ...

MarChe - a piedi sull’Alta via e nelle Terre mutate dal sisma : cammini di resilienza e bellezza : Nuovi itinerari e vecchi eremi. Paesi da scoprire e due percorsi che attraversano, tra arte, cultura e enogastronomia le Marche, da nord a sud. Due percorsi per tutte le “scarpe”, dai camminatori principianti ai più esperti, che regalano una prospettiva diversa della regione, terra di scontri all’epoca del Papato e oggi ancora ferita dal Terremoto del 2016. Si tratta dell’Alta via delle Marche, un percorso di 400 chilometri che ...

Amici Celebrities - MiChelle Hunziker sfoggia il nuovo look radicale : bellezza mozzafiato : Clamoroso cambio di look per Michelle Hunziker, ch tra poco si metterà al timone di Amici Celebrities, la versione vip dello storico format di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Finita l'estate, prima di tornare al lavoro la showgirl si è tagliata i capelli e ha rivoluzionato il look. In che modo

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesChe : ANNABELLE fuggitiva! E si allea con… : Il momento della resa dei conti è arrivato! Dopo aver commesso crimini di ogni tipo (omicidi inclusi), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore ANNABELLE Sullivan (Jenny Löffler) verrà smascherata e sarà costretta alla fuga. Come prevedibile, però, la bionda dark lady non si arrenderà tanto facilmente… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania nel mese di ottobre! Tempesta d’amore, anticipazioni ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesChe : Denise scopre Che Annabelle ha costretto Joshua a lasciarla! : Nulla è più forte di un grande amore… nemmeno gli intrighi di Annabelle Sullivan (Jenny Löffler)! Determinata ad impedire la felicità di Denise (Helen Barke) a qualunque costo, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la bionda dark lady aveva tentato di distruggere la relazione dell’odiata sorella con un crudele ricatto. Ben presto, però, la verità verrà alla luce e le conseguenze non si faranno attendere… Ecco infatti cosa accadrà nei ...

Orticolario : sul lago di Como torna l’evento Che celebra la bellezza della natura : Orticolario: sul lago di Como torna l'evento che celebra la bellezza della naturaOrticolario: sul lago di Como torna l'evento che celebra la bellezza della naturaOrticolario: sul lago di Como torna l'evento che celebra la bellezza della naturaOrticolario: sul lago di Como torna l'evento che celebra la bellezza della naturaOrticolario: sul lago di Como torna l'evento che celebra la bellezza della naturaOrticolario: sul lago di Como torna l'evento ...

Signora Irma - Che bellezza! La mamma di Elisa Isoardi è un vero incanto : Elisa Isoardi festeggia sui social la prima puntata della nuova stagione de “La Prova del Cuoco”, andata in onda oggi 9 settembre su Rai1: «Ed eccomi qua, la prima puntata è andata in forma super ridotta, tuttavia abbiamo rotto il ghiaccio e di ghiaccio in studio non ce ne è neanche un po’! Solo calore, allegria ed entusiasmo per festeggiare la cucina italiana!». La conduttrice è davvero felice. Anche perché durante la nuova stagione ...

Le biblioteChe più belle d'Europa : Le biblioteche raccontano un mondo e un paese. Per questo Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, ha dedicato una lista culturale delle biblioteche più belle d’Europa, selezionandone 5 moderne e 5 storiche che meritano di esser visitate almeno una volta nella vita. Non sono racchiudono manoscritti e volumi rari, ma sono vere e proprie opere architettoniche da conoscere e fotografare. Ecco le 5 top biblioteche moderne: 1. Central library ...

Temptation island - Jessica su Ilaria e Nunzia a Venezia : "Preferite un'amica Che vi dica solo cose belle?" - : Serena Granato L'ex protagonista di Temptation island, Jessica Battistello, ha voluto dire la sua sulle sue ex compagne d'avventura, presentatesi sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia Dal 28 agosto allo scorso 7 settembre, si è tenuta al Lido di Venezia la 76° edizione del Festival del Cinema di Venezia, che, ancora una volta, ha visto molte celebrità appartenenti al mondo del cinema presenziare al red-carpet dell'evento ...

Temptation island - Jessica su Ilaria e Nunzia a Venezia : "Preferite un'amica Che vi dica solo cose belle?" - : Serena Granato L'ex protagonista di Temptation island, Jessica Battistello, ha voluto dire la sua sulle sue ex compagne d'avventura, presentatesi sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia Dal 28 agosto allo scorso 7 settembre, si è tenuta al Lido di Venezia la 76° edizione del Festival del Cinema di Venezia, che, ancora una volta, ha visto molte celebrità appartenenti al mondo del cinema presenziare al red-carpet dell'evento ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesChe : Jessica ricatta Annabelle e finge una gravidanza… per proteggere Eva! : Nel corso della sua permanenza al Fürstenhof non si può certo dire che Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) si sia fatta degli amici: tra inganni, menzogne e ricatti, l’aspirante estetista ha infatti finito per deludere la maggior parte dei suoi conoscenti. Eppure c’è una persona che le è sempre stata vicina nonostante tutto: Eva Saalfeld (Uta Kargel). E nella seconda parte della quindicesima stagione di Tempesta d’amore Jessica dimostrerà di saper ...

Miss Italia - Caterina Balivo contro la BianChetti : 'Basta ipocrisie - votiamo la bellezza' : Sembrava una serata un po' sottotono quella della finale di Miss Italia 2019, ma poi sono arrivate le scintille in maniera del tutto inaspettata. Dopo le prime eliminazioni delle concorrenti, la kermesse è diventata molto più vivace e movimentata, in particolare per via di uno scontro tra due giurate, Caterina Balivo e Lorena Bianchetti. La prima ha espresso di non essere affatto d'accordo con la collega Bianchetti dicendo che bisogna giudicare ...

Miss Italia 2019 : le lezioni Che abbiamo imparato dalle reginette di bellezza : Miss Italia: le beauty lesson che abbiamo imparato dalle reginette di bellezzaMiss Italia: le beauty lesson che abbiamo imparato dalle reginette di bellezzaMiss Italia: le beauty lesson che abbiamo imparato dalle reginette di bellezzaMiss Italia: le beauty lesson che abbiamo imparato dalle reginette di bellezzaMiss Italia: le beauty lesson che abbiamo imparato dalle reginette di bellezzaMiss Italia: le beauty lesson che abbiamo imparato dalle ...

Specchietto power bank 2 in 1 : un accessorio di bellezza Che ti salva dalla batteria scarica : Lo Specchietto power bank di Oremi è l’accessorio definitivo per non rimanere senza carica e avere sempre con sé il migliore...