Catania | picchia e minaccia la fidanzata di 14 anni incinta Arrestato un 26enne

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Un’altra storia di maltrattamenti legati a una relazione sentimentale. Questa volta la vicenda ha coinvolto una ragazzina di 14di un paesino dell’hinterland catanese vittima di insulti, minacce e botte da parte di un giovane di 24dal quale era rimastadue volte. La violenza inizia quando la 14enne decide di interrompere la gravidanza, decisione non condivisa dal fidanzato. A questo punto la ragazza lo lascia, ma per poco: i due ritornano a vedersi e lei rimane nuovamente. Questa volta la giovane, che ha compiuto 15, decide di non abortire, ma si convince, stanca dei maltrattamenti, a lasciare il 24enne. Non rassegnandosi alla fine della storia, il ragazzo inizia ad appostarsi fuori casa della ex arrivando a bruciare la porta dell’abitazione e a colpire con oggetti metallici l’auto della madre della 15enne. A questo punto la giovane, ...

