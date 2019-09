Caso Dalbert | Mancini | “Non si vuole imparare Queste persone vanno emarginate”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) “? Non siqua lo faranno sempre”. Così Roberto, ct della Nazionale, ha commentato l’ultimodi insulti razzisti in Serie A, parlando a margine del ‘The Best FIFA Football Award 2019’, alla Scala di Milano. “Dobbiamo continuare a lavorare perché non accada più”, ha aggiunto il tecnico azzurro. “Io non credo che l’Italia – prosegue– sia un Paese razzista. Sono più leper bene di quelle che non lo sono. Poi gli stupidi ci sono, forse in Italia oggi ce ne sono un po’ di più. Ma gli stupidi ci sono anche in Inghilterra, in Francia. Leche pensano poco sono ovunque. E’ già successo un paio di volte, noi dobbiamo fare il possibile per emarginarefinché non la piantano”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play ...

Sport_Mediaset : Cori razzisti, #Ancelotti: 'Giusto sospendere #AtalantaFiorentina'. Il tecnico del #Napoli sul caso #Dalbert: 'Anch… - AtalantaPro : UFFICIALE | Caso Dalbert, c'è il comunicato dell'Atalanta: 'Combattiamo la stupidità' - gazzettaGranata : Giudice Sportivo, due squalifcati in Serie A. Caso Dalbert, per ora nulla -