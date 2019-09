Body builder di 23 anni trovato morto dalla fidanzata in una camera d' hotel

Daniele Pozzi - trovato morto nella sua camera d’albergo il famoso Body builder : Aveva partecipato a una gara domenica 22 settembre e lunedì 23 è stato ritrovato senza vita nella sua camera d’albergo. Daniele Pozzi, 23 anni, era molto conosciuto nel mondo del body building e proprio in Fiera a Padova, dove si è svolta la sua ultima competizione, aveva conquistato cinque medaglie. L’uomo alloggiava in un albergo della città veneta. A scoprire il suo corpo senza vita è stata la fidanzata. Nessun segno di violenza e ...

