Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2019)di problema. Alnonla questione. Non la ritiene evidentemente grave o reale, altrimenti non si spiega la tolleranza verso certi rigurgiti popolari che vengono da alcune curve italiche. L’Italia è un Paese morto culturalmente, che considera ancora lo Stadio uno sfogatoio franco dove tutto è concesso. Una visione vetusta, maschilista e provinciale accomunabile solo alle arene gladiatorie capuane. Le società non hanno il coraggio di inimicarsi i tifosi (tranne alcune) e gli addetti ai lavori, allenatori e calciatori, quello di mettersi contro le curve. Se per definizione ilsi configura come un atteggiamento di intolleranza sociale che porta un individuo o un gruppo a non accettare l’esistenza di individui e gruppi con modi di pensare e di agire differenti dai propri, allora io sono razzista convinto verso quegli ...

FratellidItaIia : Ad #Atreju19 tracceremo la rotta per un'entusiasmante stagione che possa portarci al governo della Nazione. Basta c… - napolista : Basta parlare di #razzismo. Al calcio italiano non interessa Non è ritenuto un problema, ma solo un’esagerazione.… - VirnaBalanzin : RT @mamabuange: Mi sono rotta le palle di vedere la violenza. Tutti i tipi di violenza. Quella contro le persone, contro gli animali, quell… -