A New York si apre il summit sul clima | Trump il grande assente

Case New York : acquistarle è sempre un buon investimento : Il sogno americano invita a credere che negli USA sia tutto possibile, in termini di lavoro, successo e buoni investimenti

Tasse - Di Maio con Conte a New York : "Nessun attrito - siamo d'accordo nel ridurle" : Il premier e il ministro degli Esteri smentiscono ogni dissapore arrivano a New York per il vertice Onu. "Se c'è un progetto per disincentivare alcune fonti dannose, lo dobbiamo fare con un progetto di largo respiro" dice il leader M5s.

Cosa dirà Conte al vertice sul clima di New York : La battaglia per un green new deal che promuova la riconversione energetica verso un progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici si combatte in Italia e nel mondo. Il premier Giuseppe Conte è impegnato sul fronte interno a sostenere il progetto del ministro Segio Costa, ha aperto alla possibilità di tassare il trasporto aereo, le bevande ...

Conte e Di Maio a New York per l'Onu : 3.04 Nove ore di viaggio insieme, utili per confrontarsi sulla strategia da portare avanti nel governo e sulle misure da adottare. Il premier Conte e il ministro degli Esteri, Di Maio,sono arrivati a New York per l'assemblea dell'Onu. Nessuna polemica, viene precisato. Due giorni fa il capo politico M5S ha sottolineato la necessità di non aumentare la pressione fiscale, bocciando anche l'ipotesi di una tassa sulle merendine. Il premier, ...

Al via domani a New York il Climate Action Summit - strategie concrete contro i cambiamenti climatici : Al via domani a New York il Climate Action Summit, il vertice mondiale convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: lo scopo è confrontarsi per concordare strategie concrete contro i cambiamenti climatici. Presenzieranno capi di Stato e di governo e vari rappresentanti, tra cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. La conferenza è stata preceduta dal vertice dei ...

"Dopo il mio Vaticano lavoro a un film sulla mafia a New York" - : Francesca Scorcucchi Il regista ha vinto il premio del Festival italiano della televisione. «La nostra tv piace all'estero» Francesca Scorcucchi da Los Angeles Paolo Sorrentino, premio Oscar per La grande bellezza, ideatore di una serie amata dal pubblico internazionale come The Young Pope e ora del suo seguito The New Pope, è a Los Angeles e ci resterà un anno. Ieri ha partecipato al lancio di ITTV festival, il primo festival ...

Carmen Consoli : la cantantessa protagonista di un tour in punta di plettro tra l’Avana - Miami e New York : Definita dal New York Times “Magnifica combinazione tra una rocker e un’intellettuale…una voce piena di dolore, compassione e forza”, e descritta così dal New Yorker “Ha una voce bellissima e canzoni appassionate che non hanno bisogno di traduzioni”, Carmen Consoli, chitarra, tacchi a spillo, verve di performer grintosa e passionale e indiscusso punto di riferimento della musica italiana al femminile, torna a calcare i ...

Miss Ucraina sposata con un italiano sparisce nel nulla - marito la ritrova a New York a fare la modella e con un altro uomo : Una storia che fece molto scalpore quella di Anna Zayachkovskaya Miss Ucraina nel 2013, divenne in breve tempo la donna di un noto imprenditore milanese. I due decisero di sposarsi con rito civile a dicembre del 2015. Sembrava una coppia felice lui innamoratissimo di lei. Lei bellissima e sempre molto affettuosa e gentile con il su o uomo. Un giorno molto caldo dell’estate 2016 la donna disse al suo uomo che voleva fumarsi una ...

New York in corteo per il clima : In corteo per il clima, perchè "non esiste un pianeta B". Alla vigilia del climate Summit, previsto al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite

New York - 25enne prende un antidolorifico e il sangue le diventa blu : Un caso a dir poco sorprendente questo di New York, dove una 25enne si è ritrovata il sangue blu. La ragazza non stava bene: si sentiva molto debole e aveva il respiro affannato. Proprio per questi sintomi sempre più forti, la giovane ha deciso di recarsi al Miriam Hospital. I medici hanno poi effettuato alcune analisi e il risultato è stato alquanto strano. Il sangue della ragazza, infatti, non era più rosso, ma blu. I dottori erano sbalorditi ...

Annunciato l’Eco di Sirene World Tour di Carmen Consoli - nuove date da Cuba a New York : Dopo aver trascorso l'estate in giro per l'Italia, il nuovo Tour mondiale di Carmen Consoli porterà la cantantessa e le sue canzoni sui palcoscenici di grandi città oltre l'Atlantico. La sua Tournée Eco di Sirene supererà i confini europei con una serie di date nelle Americhe e a Cuba: il nuovo Tour europeo di Carmen Consoli, in partenza a novembre 2019, andrà in scena a L'Havana, Santiago del Cile, New York, Boston, Miami, Los Angeles e San ...

L’Italia a New York per il clima : Che Italia sarà quella che il prossimo lunedì 23 settembre a New York presenterà le sue proposte per il clima? Ora che la questione ambientale è al centro del programma di governo con il Green New Deal le attese sono alte. Il successo dell’azione di Governo sarà giudicato dall’abilità di tradurre in politiche ambiziose le promesse del programma. New York offre una prima vetrina internazionale ...

Sigarette elettroniche : vietate anche a New York. Ma sono davvero dannose? : Dopo il Michigan, via le Sigarette elettroniche aromatizzate anche dagli scaffali dello Stato di New York. La decisione, che entra in vigore subito (i venditori hanno due settimane di tempo per rimuovere i prodotti), è stata assunta dal Consiglio per la salute pubblica, su proposta del governatore dem Andrew Cuomo, dopo i sei decessi e oltre casi di 400 persone colpite da malattie polmonari su cui gli investigatori stanno ancora indagando. Le ...

Modern Love - dalla rubrica del New York Times una serie romantica : Modern Love, La rubrica del New York Times, diventa una serie in streaming per Amazon Prime Video. Sul prestigioso quotidiano si legge che si tratta dell’esplorazione settimanale delle gioie e tribolazioni dell’amore e il nuovo show in streaming sulla piattaforma di Amazon per 8 episodi vuole essere essere proprio questo una commedia romantica con episodi antologici della durata di mezz’ora l’uno per 8 puntate così da ...