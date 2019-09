Umbria | Ascani | ‘no automatismo alleanze M5S-Pd | temo sommatoria a freddo

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) Roma, 22 set. (AdnKronos) – “L’alleanza coi Cinque stelle, realizzatasi a Roma in circostanze burrascose e complesse, può ovviamente essere replicata laddove si individuino convergenze programmatiche e di visione. Ma non può diventare unperché diversi restano sensibilità, valori e idee. Siamo diversi e non possiamo improvvisamente fingerci uguali. Nessuno lo capirebbe”. Lo scrive in un lungo post su Facebook Anna, viceministra dell’Istruzione ed esponente Pd, ragionando sulle elezioni ine precisando di essere a favore di un candidato governatore ‘civico’.“Esistono delle convergenze sulle proposte per l’? Possiamo discuterne? Possiamo individuare un candidato presidente che non sia solo una sintesi pacifica tra due mondi distinti e distanti, ma che porti anche un valore aggiunto senza diventare ...

