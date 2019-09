Terremoto nel Maceratese | scossa di magnitudo 3 0

Terremoto : scossa di 4 - 3 nel salernitano : Una scossa di Terremoto di 4,3 di magnitudo è stata registrata nel salernitano, con epicentro ad Orria. Lo rileva l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. [DATI #RIVISTI] #Terremoto ML 4.3 ore 21:55 IT del 21-09-2019 a 2 km N Orria (SA) Prof=325Km #INGV_23131221 https://t.co/yxNkG0J78M — INGVterremoti (@INGVterremoti) September 21, 2019

Scossa di Terremoto nel sud Italia : Scossa di terremoto nel sud Italia. Avvertita molto bene in tutta la Puglia. Centinaia di segnalazioni

Terremoto nella notte in Calabria - epicentro a pochi km da Diamante [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.2 si è verificato a 3 km sudest da Diamante (Cosenza) alle 00:39:26, ad una profondità di 273 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto nella notte in Calabria, epicentro a pochi km da Diamante [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto di Ischia - l’allarme dell’INGV : “Quello del 2017 era solo un campanello d’allarme - urge mettere in sicurezza” : Il Terremoto di Ischia del 21 agosto 2017, che ha prodotto ingenti danni e distruzione tra Casamicciola e Lacco Ameno, e causato due vittime, deve essere visto come un campanello d’allarme. La storia passata dell’Isola, infatti, mostra che spesso i terremoti più forti avvengono a ‘sciami’, nella stessa zona, distanziati temporalmente l’uno dall’altro di alcuni anni, e con una durata totale di alcuni decenni. E’ quindi urgente la messa in ...

Arrestati 12 capi ultras della Juventus : Terremoto nel mondo del tifo organizzato : Sono indagati a vario titolo per associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. "Last...

Scossa di Terremoto nelle Filippine [GALLERY] : Una Scossa di terremoto si è verificata alle 09:18 UTC nelle Filippine: l’evento, magnitudo 4.7 (dati EMSC) è stato localizzato a 13 km est da Carlagan e 132 km est da Manila, ad una profondità di circa 30 km. L'articolo Scossa di terremoto nelle Filippine [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Eca - Terremoto nel calcio. Fuori Gazidis - entra Zhang : Inter - altra vittoria sul Milan : Porte girevoli a Milano per quanto riguarda le cariche nell'ECA. L'Associazione dei Club Europei di calcio (il cui presidente è Andrea Agnelli) ha estromesso dal board esecutivo l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il dirigente sudafricano, una dell

Terremoto - scossa di magnitudo 3.4 nel Cosentino : Terremoto, scossa di magnitudo 3.4 nel Cosentino Il sisma è stato registrato alle 16.11. L'epicentro a circa 4 km ad ovest di Cerisano, nelle montagne della catena costiera tirrenica, e a una profondità di 32 km. Al momento non si segnalano danni Parole chiave: ...

Scossa di Terremoto in Molise - nella stessa area colpita lo scorso anno : Un terremoto magnitudo ML 2.7 si è verificato a 6 km sudest da Montecilfone (CB) alle 08:18:16 ad una profondità di 18 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. A poco più di un anno di distanza dal sisma di magnitudo 5.1 del 16 agosto scorso, la terra ha tremato nella medesima area. La Scossa è stata avvertita solo da una parte della popolazione. L'articolo Scossa di terremoto in Molise, nella stessa area colpita lo scorso ...

Terremoto oggi - fortissima scossa negli USA - trema la terra nell’Oregon - pericolo tsunami : Attimi di terrore sulla costa nord occidentale degli Stati Unti d’America. Alle 17.02 italiane, sulle coste dell’Oregon erano le 8.02, è stato registrato un fortissimo evento sismico di magnitudo 6.0. Il Terremoto si è verificato in mare a pochi chilometri dalla costa a 10 chilometri di profondità. Il Terremoto è stato avvertito in tutto l’Oregon. Molti sono stati gli abitanti di Portland che si sono riversati in strada per ...

Ritardi nella ricostruzione post Terremoto in Umbria - scatta l’inchiesta della Corte dei Conti : La ricostruzione post terremoto del 2016 nel centro Italia ha subito evidenti Ritardi, come hanno segnalati a più riprese cittadini e comitati delle zone terremotate. Ora la procura regionale umbra della Corte dei Conti ha deciso di avviare un fascicolo di indagine per accertare eventuali danni all'erario causati dai Ritardi.Continua a leggere

Terremoto nel Pacifico : scossa di magnitudo 6.7 alle isole Fiji [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nell’Oceano Pacifico. La scossa, di magnitudo 6.7, si è verificata alle ore 17:54 ora italiana, alle 3:54 ora locale. Il sisma è stato localizzato con epicentro nelle isole Fiji, nell’Oceano Pacifico, mentre ipocentro a 604 Km di profondità. L'articolo Terremoto nel Pacifico: scossa di magnitudo 6.7 alle isole Fiji [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - scossa magnitudo 4.1 nel Centro Italia : epicentro a pochi chilometri da Norcia : Una sequenza sismica ha scosso il Centro Italia, nella stessa zona colpita dai potenti terremoti del 2016 e 2017, nella notte tra sabato e domenica. Alle 2:02 l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 4.1 con ipoCentro a 8 km di profondità ed epiCentro 4 km di distanza da Norcia (Perugia), 13 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 14 da Accumoli (Rieti). Il sisma è stato seguito dopo pochi muniti da ...