Si schianta con l' auto | stava telefonando al fidanzato | lui la sente morire in diretta

Un autobus si è schiantato contro un terrapieno nel nord del Pakistan - sono morte 26 persone : Nel nord del Pakistan, nell’area del Gilgit-Baltistan (Kashmir), un autobus si è schiantato contro un terrapieno a causa di un problema ai freni: nell’incidente sono morte 26 persone e altre 20 sono state ferite. Associated Press ha scritto che questo genere

Immigrati - Giuseppe Brescia lancia lo Ius Culturae : "Conte è d'accordo". Il M5s va a schiantarsi come il Pd : Lo Ius soli ha contribuito ad affondare il Pd nel 2018, lo Ius Culturae potrebbe fare altrettanto con il Movimento 5 Stelle nei prossimi mesi. Il tema immigrazione sarà ancora decisivo, ma qualcuno tra i grillini sembra sottovalutare la questione. Ad esempio, Giuseppe Brescia, presidente di 5 Stelle

Francia - auto si schianta contro moschea : 23.00 Un uomo si è lanciato con la sua auto contro la Grande moschea di Colmar, nel sud della Francia. Non ci sarebbero altri feriti oltre al conducente del veicolo. L'auto ha forzato dei blocchi di legno su avenue de Paris, prima di abbattere il portale della moschea e terminare la folle corsa contro un muro dell'edificio. L'uomo, del quale non è stata fornita alcuna informazione, è stato arrestato dalla polizia.

La superstrada veneta killer degli uccelli : in migliaia si schiantano contro le barriere antirumore : Sulla Pedemontana vicino a Montebelluna strage di specie migratorie. La denuncia degli ambientalisti: "Non ci sono le sagome per salvare la vita dei volatili".

Friuli - una sgasata di troppo e si schianta con la Ferrari del papà. Giovane illeso - auto distrutta : Si è schiantato con il bolide del padre, una Ferrari 812 Superfast da 300 mila euro. Protagonista dello sfortunato episodio il figlio 22enne di un noto imprenditore che non è riuscito a controllare il bolide sulle strade del Pordenonese, finendo per schiantarsi contro il muretto di una casa a bordo strada. illeso il Giovane pilota e la ragazza che era a bordo dell’auto assieme a lui. L'articolo Friuli, una sgasata di troppo e si schianta ...

Pescara - bus si schianta contro albero : amputata gamba della 17enne ferita nel terribile incidente : L'incidente stradale dell'autobus Tua è avvenuto ieri a Carpara di Spoltore. Nel sinistro è rimasta gravemente ferita una ragazza di 17 anni della provincia di Foggia. Coinvolte una trentina di persone. La testimonianza di una donna: "Un momento infernale".Continua a leggere

Offshore si schianta contro il Mose a Venezia - tre morti fra cui Fabio Buzzi : Tre morti e un ferito: è il tragico bilancio dell'incidente nautico di ieri sera a Venezia, quando un'imbarcazione Offshore proveniente da Montecarlo si è schiantata contro una delle dighe di protezione del Mose alla bocca di porto di Venezia Lido. Alla guida del motoscafo Fabio Buzzi, progettista e pilota di 76 anni impegnato a realizzare il record della Venezia-Montecarlo. Giunto quasi all'arrivo l'Offshore ha colpito la diga a una velocità di ...

