Salerno | apre il fuoco pensando di colpire un cinghiale | uccide il padre durante battuta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) Si è conclusa in tragedia ladi caccia trae figlio nel Salernitano. Il figlio, 34 anni residente a Postiglione, ha fatto esplodere accidentalmente un colpo di fucile che ha colpito il, 55 anni, al basso addome. Inutili i soccorsi: ilè morto poco dopo. È accaduto a Sicignano degli Alburni, in località Gammariello, dovee figlio, entrambi con la passione per la caccia, si erano diretti in mattinata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due si erano addentrati nella fittissima radura della zona montagnosa, quando i cani dei cacciatori hanno segnalato la presenza di un. Il, sbagliando, si sarebbe posizionato proprio nella direzione di tiro del figlio, che, sentendo prima il rumore di rami secchi e in seguito all’abbaiare dei suoi cani, ha visto una sagoma e ha aperto ilndo il, scambiandolo per un ...

