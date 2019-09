Manchester United | Solskjaer blinda Pogba | “Paul non vuole andare da nessuna parte | resta

Fonte : sportfair

(Di domenica 22 settembre 2019) L’allenatore delha parlato del futuro del centrocampista francese, sottolineando come non si trasferirà al Real Madrid Ilnon haintenzione di cedere Paul, lo ha confermato anche Ole-Gunnarin conferenza stampa, ammettendo di puntare sul centrocampista francese. AFP/LaPresse Niente addio a gennaio dunque, come emerso dalle parole del norvegese: “non ascolto il presidente del Real Madrid. Ho visto la loro partita al Paris St Germain ed è stata una brutta sconfitta. Paul sta lavorando sodo ed è totalmente impegnato con il. Non sono preoccupato ora e non sarò mai preoccupato in futuro. Se dovessero iniziare ad esserci altre indiscrezioni da Madrid, non ci saranno più preoccupazioni. Gestiremo eventuali speculazioni come abbiamo già fatto.nonda, è felice qui. ...

cmdotcom : Premier League LIVE: c'è il Manchester United, alle 17.30 l'Arsenal - Notiziedi_it : Juventus, nel mirino c’è Kai Havertz: Manchester United e altri due club sul calciatore - bifurcated_utd : RT @bifurcated_MBM: No No No No, No #WHU #MAN, No Cry @Benglorious @tom_mcghee & @bifurcated_utd are bubblin' hot -