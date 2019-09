La federbasket non accetta Tam Tam la squadra dei migranti di Castel Volturno | «Non sono

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2019) Se qualcuno ha ancora dubbi sulla natura intimamente e profondamente razzista degli italiani, li fugherà leggendo della decisione della Federazione Italiana Pallacanestro. Ne scrive il Corriere della Sera on line. Il consiglio federale della“ha deciso di non concedere a Tam Tam Basket, ladi(Caserta) che tessera esclusivamente ragazzi africani figli di, nati in Italia e iscritti a scuole italiane, la deroga alla norma sull’utilizzo di un massimo di due stranieri nel campionato giovanile di Eccellenza”. Nel 2017 il governo “creò un emendamento alla legge di bilancio «costringendo» la federazione (che allora come oggi era contraria) a tesserare ragazzi italiani di fatto ma non di diritto. Scrive il Corriere.it che la, allenata da Massimo Antonelli, “ha strappato dalla strada e dall’inattività una sessantina di ragazzi (per la maggior ...

Corriere : La Federbasket ferma la squadra di figli di migranti: non sono italiani - CapaGira : RT @Corriere: La Federbasket ferma la squadra di figli di migranti: non sono italiani - annalisacamilli : RT @Corriere: La Federbasket ferma la squadra di figli di migranti: non sono italiani -