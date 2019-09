Fonte : ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2019) Mauroha rilasciato un’intervista a Canal Plus. Intervista che, se possibile, chiude ulteriormente i rapporti tra il centravanti argentino e l’Inter. Dichiara: «stato sette all’Inter, sognavo di giocare la Champions con quella maglia. L’ho realizzato ma non abbiamo. Era arrivato il momento di andare in unche conquista titoli. Finalmenteal Psg, uncon tanti campioni, era quello che volevo». L’argentino ha detto che il suo obiettivo è farsi acquistare dalparigino. Al momento, è in prestito con diritto di riscatto: «Voglio dare il meglio». Non poteva mancare la domanda su Wanda la moglie agente: «Stiamo insieme da sette, lei è famosa come me, so cosa implica. Questo non modifica il mio pensiero, altrimenti non avrei segnato 150 gol con l’Inter. Lei mio agente è stata la decisione migliore per la mia ...

napolista : Icardi: «In 7 anni all’Inter non ho vinto niente, al Psg sono in un club vincente» Intervista a Canal Plus: «Era a… - interchannel_ic : #News #Parte2 #CanalPlus - #Icardi: 'Chi mi conosce sa come sono veramente, questo è ciò che conta. Di sicuro sono… - SoloInter16 : RT @fondnerazz: 'Ho giocato 7 anni nell'Inter, il mio sogno era giocare la Champions con loro, ma non abbiamo vinto niente. Era arrivato il… -