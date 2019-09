Basket | Supercoppa Italiana 2019 | Venezia e Sassari si contendono il primo trofeo nel

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) La rivincita dello Scudetto. Ilitaliano riparte da dove aveva concluso. A contendersi iltitolo dell’anno, la, saranno l’Umana Reyered il Banco di Sardegna. E’ la grande rivincita della finale di qualche mese, che vide i veneti imporsi al termine di una serie bellissima in gara-7. Una finale totalmente inedita per questa competizione e la seconda della storia per le due squadre. Nella prima entrambe le formazioni si sono trovate di fronte l’Olimpia Milano: la Dinamo ha vinto nel 2014 nell’edizione disputata proprio a(96-88 il punteggio finale), mentre la Reyer è stata sconfitta per 82-77 nel 2017, quando lavenne disputata a Forlì. Con DAZN segui la ilitaliano IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Cambiano gli uomini, ma ladi Gianmarco Pozzecco si conferma squadra che non ...

Eurosport_IT : @dinamo_sassari @VanoliCremona Evans top scorer di Sassari, a Cremona non bastano i 25 di Tiby #EurosportBASKET |… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Supercoppa: #Venezia raggiunge #Sassari in finale. #Rimontata Brindisi 78-73 - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Supercoppa: #Sassari in finale. Battuta #Cremona 101-94 all’overtime -