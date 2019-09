Amici Celebrities | la 1^ parte in replica su Witty tv | ospiti J-Ax e Giusy Ferreri

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 22 settembre 2019) Sabato 21 settembre ha debuttato in primetime su Canale 5 la prima edizione di, la versione vip del talent show di Maria De Filippi,. Nel corso della prima puntata sono intervenuti in studio in qualità diPio e Amedeo, J-Ax e, ed in più sono stati eliminati i primi due concorrenti di questa edizione, Giovanni Castrogiovanni e Chiara Giordano. Chi non avesse avuto la possibilità di guardare la prima puntata in chiaro su Canale 5, può sempre rivederne lasui canali ufficiali Mediaset. Dove vedere in streaming ladella prima puntata diNel dettaglio, si segnala che ladella puntata d'esordio disarà disponibile in streaming sia su Mediaset Play che suTv. Entrambe la piattaforme, infatti, contengono delle sezioni dedicate allo show in cui si possono visualizzare in qualsiasi ...

WittyTV : 'Ogni esperienza lascia il segno quando la vivi' Chiara Giordano è la seconda eliminata di #AmiciCelebrities. Clicc… - sunflowerily : RT @rosesforcory: Filippo a Temptation Island davanti ai cornuti vs Filippo ad amici celebrities #AmiciCelebrities - andjustletmebe : Ciao, poracciata di Amici Celebrities???????? -