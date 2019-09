Ufo | i video sono autentici | per la prima volta la Marina conferma gli avvistamenti

Avvistati Ufo. La marina Usa conferma : «Quei video sono autentici» : Quindi gli Ufo esistono. La US Navy ha riconosciuto l'autenticità di tre filmati di oggetti volanti non identificati. Tra dicembre 2017 e marzo 2018 erano emersi tre video di «fenomeni aerei non identificati» (Unidentified Aereal Phenomena), la definizione utilizzata nella conferma resa dal portavoce della marina militare, Joe Gradisher, a Cnn, WP e Time. Le clip sono state pubblicate dall'organizzazione To The Stars ...

(VIDEO)L’EQUIPAGGIO DELLA NASA IN DIRETTA PARLA DI UN Ufo : L’EQUIPAGGIO DELLA NASA IN DIRETTA PARLA DI UN UFO: “L’OGGETTO IN QUESTIONE CI E’ APPENA PASSATO DAVANTI AL NASO” Il 9 settembre 2006, lo Space Shuttle Atlantis è stato lanciato verso la stazione spaziale internazionale per la missione STS 115. Durante la missione di 13 giorni, dalle parole dell’equipaggio si capisce che stanno PARLAndo di… L'articolo (VIDEO)L’EQUIPAGGIO DELLA NASA IN DIRETTA PARLA DI UN UFO proviene da Nuovo Universo.

Di Maio incontenibile contro la LEGA : “Sono STUfo! non si può andare avanti…” (VIDEO) : Luigi Di Maio appare in una diretta FB esprimendo tutta la sua stanchezza contro la LEGA di Salvini e lancia un appello: “Sono stufo…” «Capisco che si attacchi il M5s per fare notizia e coprire le inchieste sui finanziamenti alla LEGA, ma questa è una falsità. È un attacco grave che io non posso permettere. … Continue reading Di Maio incontenibile contro la LEGA: “Sono STUFO! non si può andare avanti…” ...