Treviso | operaia troppo lenta pagata meno Ma per il tribunale non può essere sanzionata

(Di sabato 21 settembre 2019) I giudici hanno respinto il ricorso presentato dall'Electrolux e dato ragione a una 50enne che aveva ricevuto un provvedimento disciplinare e si era ritrovata lo stipendio decurtato di un’ora-lavoro.

