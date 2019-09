Terremoto in provincia di Salerno 21 Settembre 2019

Due scosse di Terremoto a Bronte in provincia di Catania : una di magnitudo 3.1 : Due scosse di terremoto sono state registrate dall'Ingv a Bronte in provincia di Catania. la scossa più forte di magnitudo 3.1

Calabria - Terremoto di magnitudo 3.2 in provincia di Cosenza : Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato avvertito a Diamante 39 minuti dopo la mezzanotte. L'epicentro è stato individuato dalla sala sismica Ingv di Roma a tre chilometri a Sud-Est della città in provincia di Cosenza. Il sisma si è verificato ad una profondità di 273 chilometri.Continua a leggere

Terremoto in Calabria - scossa di 4.2 scuote la provincia di Cosenza : paura e treni fermi : scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata nella notte, intorno alle 4.57, al largo della costa calabrese nel Cosentino. L'epicentro è stato segnalato dall'Ingv ad una profondità di 267 chilometri. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Cetraro e Longobardi (linea tirrenica) e tra Paola e Bivio Pantani (linea Paola-Cosenza), ma è già stata ripristinata. Nessun danno a cose o persone.Continua a leggere

Terremoto oggi Cosenza M 3.4/ Ingv - scossa a Cerisano avvertita in tutta la provincia : Terremoto oggi Cosenza M 3.4: secondo l'Ingv c'è stata una forte scossa con epicentro a Cerisano e avvertita in tutta la provincia. Paura ma nessun danno

Scossa di Terremoto in Calabria : avvertita distintamente a Cosenza e provincia : Una Scossa di terremoto si è verificata poco fa, alle ore 16.11, al Sud Italia, in Calabria. Dalle prime stime dell'INGV, istituto di geofisica e vulcanologia nazionale, il terremoto è stato di...

Scossa di Terremoto in provincia di Cosenza alle 16 : 11 : Una Scossa di terremoto di magnitudo tra 3.3 e 3.8 è stata registrata alle ore 16:11. Lo rilevano gli strumenti

Un Terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella parte orientale della Sicilia, precisamente 2 km a sud-est di Santa Domenica Vittoria (ME), oggi, 4 settembre, alle 17:52:24 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.91, 14.98 ad una profondità di 24 km. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Terremoto Calabria : due lievi scosse in provincia di Crotone : Due lievi scosse di Terremoto sono state registrate oggi in provincia di Crotone, dai sismografi dell’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In particolare, i due sisma hanno riguardato il territorio di Umbriatico: la più intensa di magnitudo 2,5, è avvenuta a 2 km ad ovest di Umbriatico alle 15:10, ora italiana, con ipocentro a 20 Km di profondità. L’altra scossa, invece, di magnitudo 1,5 è stata registrata sul ...

Un Terremoto di magnitudo 2,3 è avvenuto nella zona a 5 km da Francolise (Caserta), questa mattina alle 9:56 ore italiane con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 41.15, 14.03 e ipocentro a 10 km di profondità. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv di Roma.

Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata alle ore 19:07. L'epiCentro è stato localizzato a Cittareale, in provincia di Rieti, mentre l'ipoCentro a 12.6 Km di profondità. Non si registrano danni a persone o cose.

Un Terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto in Friuli Venezia Giulia. L'epicentro è stato localizzato 2 km a Sud Ovest di Bordano, in provincia di Udine, questa mattina alle 10:54 ora italiana, mentre l'ipocentro a soli 10 km di profondità. La scossa è stata localizzata dalla sala sismica Ingv di Roma.

Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 3.5, si è verificata alle ore 15:18. Il sisma ha avuto epiCentro a Cittareale, in provincia di Rieti, mentre l'ipoCentro a 12.3 Km di profondità.

Terremoto in provincia di Rieti - scossa di magnitudo 3.5 : Terremoto in provincia di Rieti, scossa di magnitudo 3.5 Il sisma è stato avvertito anche ad Amatrice.L'epicentro, fa sapere l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato localizzato a Cittareale Parole chiave: Terremoto ...

lieve scossa di Terremoto questa notte in provincia di Messina.