Tennis | Nishikori non sarà a Tokyo e a Shanghai Grande chance per Berrettini in vista

Tennis : Matteo Berrettini in piena corsa per le ATP Finals dopo gli US Open! Lotta con Nishikori e Zverev - ma non solo : Adesso non ci sono più dubbi: Matteo Berrettini, dopo un anno iniziato al numero 54 del mondo, due tornei vinti, un ottavo e una semifinale Slam, è nel pieno della corsa per le ATP Finals di Londra. L’ultimo dei suoi grandi risultati, il maggiore, la semifinale a Flushing Meadows, lo ha portato al 13° posto nel ranking classico, ma soprattutto al 9° nella Race to London, che vale l’accesso al torneo di fine anno. Questa nona ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : venerdì 30 agosto - risultati in tempo reale. Lorenzi sfida Wawrinka - Pliskova al terzo - in difficoltà Nishikori. In campo Federer : Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli US Open 2019. Dopo l’impresa di ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic, torna in campo Paolo Lorenzi, che sfida lo svizzero Stan Wawrinka per ripetere l’accesso a quegli ottavi di finale che riuscì a trovare nel 2017, quando strappò un set ad Andy Murray. Un match difficile, dato che il senese ha perso i tre precedenti con il tre ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. E’ il momento di Fognini. Nishikori avanti. Berdych è eliminato - più tardi la Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

