Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) Laè statata. I duellanti sono, presidente del calcio, e Paolo Scaroni, presidente del. Il primo, ex patron dei rossoneri, svela: “Ho chiesto a Paolo di organizzare una bella amichevole con il“. E poi scherza, o quasi: “Finirebbe 3-0 per noi”. Dopotutto ilin questo avvio di campionato fatica a carburare, mentre ilche è in serie C e dovràre il Lecco, inanella vittorie. E sarebbe un record: “Sarebbe la prima volta nella storia della squadra vincere cinque partite di fila ad avvio di campionato – precisa, insieme ad Adriano Galliani alla guida del calciodal 2018 -. Chi ha visto ildi recente ha assistito a partite molto belle, si vede l’effetto degli schemi studiati da me, dall’allenatore Cristian Brocchi e da Galliani”. La via delè segnata: ...

forza_italia : Ci rivolgiamo agli italiani che vogliono soluzioni e non slogan, competenza e non selfie. Silvio @Berlusconi - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi lancia la sfida al Milan: “Organizzate un’amichevole con il mio Monza. Finirebbe 3 a 0 per noi” - Gazzetta_it : VIDEO #Derby, quando il #Milan fece cappotto all'#Inter grazie a un bomber di 'sinistra' (che #Berlusconi non volev… -