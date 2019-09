Milan all’Inferno | Inter in Paradiso! Giampaolo a lezione da Conte | Brozovic e Lukaku

Fonte : sportfair

(Di sabato 21 settembre 2019) Derby a senso unico a San Siro, l’domina in lungo e in largo unspento e senza idee:mantiene senza problemi il primato in classificain Paradiso,all’Inferno. Il derby sorride ai nerazzurri, che restano a punteggio pieno in classifica e rispondono alla Juventus, vittoriosa nel pomeriggio sul Verona nonostante una prestazione incolore. Spada/LaPresse Gli uomini dinon lasciano scampo ai rossoneri, dominando per larghi tratti del match e mettendo alle corde la difesa di, in difficoltà al cospetto della fisicità die della velocità di Lautaro Martinez. A San Siro finisce 2-0 per l’, un risultato che rispecchia quasi perfettamente l’andamento della partita, sempre in mano ai nerazzurri tranne che alla fine del primo tempo, dove Suso va vicinissimo al vantaggio dopo una discesa di 70 metri che Asamoah ...

