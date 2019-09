Le chance della nazionale di sicurezza informatica agli Europei di Bucarest

Fonte : agi

(Di sabato 21 settembre 2019) In vista dei Campionatidi, anche quest'anno la Squadradi Cyberdefender si è riunita per una settimana negli spaziScuola IMT Alti Studi di Lucca, per rafforzare le proprie competenze e strategie. Il compito di formarne i membri - tra le più giovani e preparate eccellenze italiane del settore - spetta al Consorzio Interuniversitarioper l'(Cini), da anni impegnato nell'organizzazioneCyberChallenge.IT e investito di questo ruolo direttamente dal Nucleoper laCibernetica. Il ritiro, che si è svolto tra il 16 e il 20 settembre, si allinea alle strategie nazionali sulla, come dimostrato anche dalla visita del vicedirettore del Dipartimento delle informazioni per la(Dis), Roberto Baldoni, che venerdì ha voluto incontrare i giovani hacker etici. Scopo del lavoro ...

aforista_l : @MadameVide Ora che mi ci fai pensare anche il PdB (Partito della Bestemmia) avrebbe buone chance... - Charles36875539 : @CottarelliCPI Questa la mandiamo al Festival della Stronzata di Lione. Ottime chance di vincere -