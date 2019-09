Juventus Verona streaming | dove vedere il match | no rojadirecta

Fonte : juvedipendenza

(Di sabato 21 settembre 2019)– Ladi Maurizio Sarri ospita ildi Ivan Juric nell’anticipo della 4ª giornata di Serie A. I bianconeri dopo 2 vittorie consecutive hanno rimediato solo un pareggio a Firenze e sono scivolati al 3° posto in classifica con 7 punti. Smaltite le fatiche per il primo impegno in Champions contro l’Atletico Madrid, la Vecchia Signora cercherà una vittoria interna per rilanciarsi nelle zone alte della classifica e sfruttare un’eventuale passo falso dell’Infer, mentre gli scaligeri proveranno a conquistare punti pesanti in trasferta in chiave salvezza., le formazioni Tante assenze per Sarri, che dovrà anche gestire le energie dei suoi giocatori visto l’impegno infrasettimanale in Champions con l’Atletico Madrid. Out oltre a Chiellini, Perin e Pjaca anche Douglas Costa e De Sciglio. La difesa ...

gianluigibuffon : ???? Sabato si gioca #JuventusVerona, una partita che per me non può essere normale ???? Saturday’s fixture is Juventu… - juventusfc : Quando #JuveVerona si risolve con grandi calci di punizione, Qui ?? - forumJuventus : #JuveVerona, domani ore 18. Formazioni GdS-CdS: 'Sarà 4-3-3 con Bernardeschi, Dybala e Ronaldo in attacco. Cuadrado… -