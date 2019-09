Juventus Verona | continua la protesta degli Ultrà | curva vuota

Fonte : juvedipendenza

(Di sabato 21 settembre 2019)– Non sarà un pomeriggio come tutti gli altri quello di oggi all’Allianz Stadium di Torino dove lanon potrà contare sul tifoultras contro il. I gruppi coinvolti nell’inchiesta ‘Last Banner’ infatti, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, non potranno esibire i loro striscioni e dunque dopo aver già disertato la trasferta di Madrid oggi resteranno fuori dallo stadio, lasciando di fatto laSud semi-, laL’idea dei gruppi ultras sarebbe quella di presentarsi comunque davanti ai cancelli. Ma solo per tenere un presidio die manifestare solidarietà ai capi arrestati. All’interno dellaSud invece, per la prima volta, entreranno gli steward che potranno così garantire a chi vorrà di vedere la partita in tutta tranquillità. Leggi ...

gianluigibuffon : ???? Sabato si gioca #JuventusVerona, una partita che per me non può essere normale ???? Saturday’s fixture is Juventu… - juventusfc : #InNumbers ??La sfida di questo pomeriggio all'Allianz Stadium ?? - forumJuventus : #JuveVerona, domani ore 18. Formazioni GdS-CdS: 'Sarà 4-3-3 con Bernardeschi, Dybala e Ronaldo in attacco. Cuadrado… -