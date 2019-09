Genitori credono che la figlia di 5 mesi abbia il “malocchio” | la portano da uno

Fonte : baritalianews

(Di sabato 21 settembre 2019) Credenze popolari che esistono anche in città all’avanguardia come New York. Una coppia che viveva nel Queens credendo che ladi 5 mese avesse ilsi è affidata a una maga, una specie di stregone, per curare la piccola, il risultato che la bambina è morta. La bimba si chiamava Alaia Baque e, da alcuni giorni aveva la febbre alta e vomitava. I, Jorgue Baque e Ysenia Sasso, hanno pensato che la piccola avesse qualche problema non solo di salute. Secondo i duela bimba aveva il. La coppia si è rivolta a una maga del quartiere che ha iniziato a cercare di far uscire dal corpo della bimba il. La maga ha prima iniziato a fare una serie di massaggi alla piccola, poi ha iniziato a colpirla con alcuni oggetti appuntiti. La bimba ha iniziato a vomitare sangue. Portata in ospedale la piccola è morta dopo qualche ...

