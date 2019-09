Follia a Roma | autista Atac aggredito da otto ragazzi Denunciato un 17enne

Napoli - Follia in tangenziale : auto in retromarcia sulla corsia di accelerazione. Verdi : “Assurdo - non credevamo ai nostri occhi” : Il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli (Verdi) ha pubblicato su Facebook il video delle telecamere puntate sulla tangenziale di Napoli, in cui si vede un’auto ingranare la retromarcia sulla corsia di accelerazione. “Un fatto ai limiti dell’assurdo – ha commentato il consigliere – Un soggetto alla guida di un’autovettura, mentre procede lungo la corsia di accelerazione dei Camaldoli, arresta ...