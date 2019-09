L’Autunno 2019 sta Arrivando : quando inizia? Le IMMAGINI più belle da condividere [GALLERY] : Il 23 settembre, alle 07:50 UTC, 09:50 ora italiana, diamo il benvenuto ad una nuova stagione: è il giorno dell’Equinozio d’autunno. Un evento astronomico molto importante in tutto il mondo: da tempi immemori l’Equinozio d’autunno, carico di fascino, suggestione e mistero, ha rappresentato un evento importante per i popoli. Equinozio d’Autunno 2019: perché non è il 21 Settembre e arriva “in ritardo” L'articolo L’Autunno 2019 sta ...

Con il maltempo Arriva l’autunno - termina un’estate con caldo record : “Con il maltempo arriva l’autunno dopo una estate che si è classificata a livello climatologico come la terza piu’ calda da almeno sessant’anni con una temperatura che è stata superiore di 1,7 gradi la media di riferimento, piu’ bassa solo di quella delle estati bollenti del 2003 e del 2017“: quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che “l’anomalia è evidente anche in Europa dove la temperatura estiva di quest’anno è ...

L’autunno che sta per Arrivare nella regione dello Xinjiang in Cina : Lo Xinjiang è un territorio autonomo nel Nord-ovest della Cina dove vivono numerose minoranze etniche, tra cui gli Uiguri turchi. La Via della Seta, che un tempo fungeva da collegamento tra Cina e Medio Oriente, passava proprio per questa regione. In questo periodo, nelle vaste spianate di Balikun Kazak, le praterie declinano gradualmente sui toni del giallo e del marrone, regalando anticipatamente suggestioni autunnali che siamo ben lungi da ...

Meteo - Arriva l’autunno con grandine e temporali. L’annuncio degli esperti : Lo avevamo temuto, guardando le nuvole che assiedano il cielo italiano, avevamo provato a non pensarci. L’amare verità, però, è che l’estate è veramente agli sgoccioli. Stando a quanto riportano le ultime previsioni Meteo, infatti, già dal prossimo week end dovrebbe arrivare la prima, grande, svolta autunnale di questo 2019. Un’ondata di maltempo che dovrebbe portare non solo un semplice abbassamento delle temperature. Ma anche temporali, ...

Meteo : nel primo weekend di settembre grandine e temporali - Arriva l’autunno : Ribaltone autunnale sull'Italia: cambia il Meteo da sabato 31 agosto, per tutto il weekend arriverà il maltempo prima sulle regioni del Nord e poi gradualmente su quelle del Centro Sud, con fenomeni anche violenti, accompagnati da grandine e nubifragi. La situazione non migliorerà all'inizio della nuova settimana: sarà un inizio settembre all'insegna della pioggia.Continua a leggere

Dopo i successi estivi di Biarritz Arriva l’autunno caldo di Macron : Dilemma tremendo. Per Emmanuel Macron è certamente più facile negoziare, come ha fatto con innegabile bravura sulla scena del G7 di Biarritz, con quell’ “incontrôlable enervé” - così lo definiscono i media francesi per dire, all’italiana, un iroso - che è il presidente americano Donald Trump (che gli ha pure dedicato un tweet finale di apprezzamento).Al contrario, gli riesce meno ...