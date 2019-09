A 18 anni si sveglia dal coma dopo intervento salvavita | la madre | Strappata alla

Bari : il bimbo di tre anni scivolato da uno scoglio al Canalone si è risvegliato dal coma : Le condizioni del piccolo Dylan, il bambino finito in coma farmacologico dopo essere scivolato da uno scoglio presso la spiaggia del Canalone di Bari il 21 agosto, pare siano in miglioramento. In queste ultime ore, infatti, è stato comunicato che il piccolo di tre anni si è risvegliato e ha ricominciato a respirare autonomamente, senza più l'ausilio dei macchinari. Al momento della caduta, il piccolo aveva sbattuto con violenza la testa, e per ...

Uomo di 40 anni una mattina si sveglia con fratture multiple e insanguinato - non ricorda nulla di quello che è accaduto e nessuno sa dare una spiegazione : Una vicenda davvero incredibile e ancora avvolta nel mistero quella accaduta a Fano ad un Uomo di 40 anni che si è svegliato nel suo letto con le ossa del bacino e quelle delle spalle fratturate e ricoperto di sangue per un’emorragia al naso. Non si riescono a dare spiegazioni plausibili e l’Uomo non ricorda assolutamente nulla di quello che è accaduto. A ritrovarlo in quelle condizioni la mattina è stata la mamma e l’Uomo ha come unico ...