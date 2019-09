Terza edizione dell’Open day della ricerca in 5 centri ENEA

Wanderlust 108 - al via la Terza edizione di Mindful Triathlon : Si parte il 22 settembre dal Parco delle Cascine di Firenze, poi il 29 a Milano nella splendida cornice di City Life, per concludere il 6 ottobre a Roma nel parco centrale del Laghetto dell’Eur. Stiamo parlando della terza edizione di Wanderlust 108, il Mindful Triathlon organizzato in collaborazione con adidas. Ovvero? Un percorso di 5 km di corsa o camminata guidata dagli adidas runner, 90 minuti di yoga e una meditazione guidata. ...

Piacenza - Terza edizione di Satiri di Storie Festival. Mostre - eventi e live : tra gli ospiti Lercio.it e Saverio Raimondo : La satira in tutte le sue forme torna a essere protagonista della terza edizione di “Satiri di Storie Festival” di Piacenza. Dal pomeriggio di venerdì 20 settembre alla sera di sabato 21 si susseguiranno eventi e spettacoli pensati per dare spazio a questa forma millenaria a cavallo tra arte e giornalismo, con eventi dedicati all’editoria Satirica piacentina e spettacoli di ospiti come Lercio.it e Saverio Raimondo. Il programma è stato ...

Alzheimer - 46 milioni di persone affette nel mondo - 1 - 2 milioni in Italia. A Treviso la Terza edizione del festival sulla malattia : Una malattia ancora senza una cura né terapie risolutive, in forte crescita a livello mondiale con 46 milioni di persone affette, che vede un nuovo caso ogni 3 secondi e che rappresenta oltre il 50% di tutti i casi di demenza: si tratta dell’Alzheimer (dati del Rapporto Mondiale Alzheimer 2015 redatto da Alzheimer’s Disease International). Nel nostro Paese la demenza colpisce oltre 1,2 milioni di donne e uomini. Nel mondo i costi economici e ...

Il 22 settembre la Terza edizione della Rome Half Marathon via Pacis : Pace, integrazione, inclusione, solidarietà: sono questi i principi ispiratori della Rome Half Marathon Via Pacis, evento promosso da Roma.

Guess My Age-Indovina l'età : da lunedì 2 settembre al via su TV8 la Terza edizione : lunedì 2 settembre, alle 20:30, prende il via su TV8 la terza edizione di Guess My Age-Indovina l'età, il game-show presentato da Enrico Papi. Dopo i riscontri positivi delle prime due annate, il programma si appresta a tornare in onda con nuove puntate che verranno trasmesse ogni sera dal lunedì al venerdì. Per chi non conoscesse ancora il regolamento, il gioco televisivo in questione consiste nell'indovinare l'età di sette persone. Il ...

Audi si conferma partner della Terza edizione del VIVA! Festival : Dall’1 al 4 agosto artisti di caratura internazionale si esibiranno in Valle d’Itria all’insegna dell’avanguardia musicale...